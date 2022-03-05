"Чего панику наводить": в екатеринбургском "Ашане" нет ажиотажа, несмотря на ограничения

В екатеринбургском "Ашане", где ввели ограничения на продажу определенного ассортимента товаров, пока не наблюдается особенного ажиотажа. Однако некоторые все равно предпочитают закупаться впрок.

Напомним, теперь в магазинах сети "Ашан" в одни руки отдают не более 10 кг сахара, 10 бутылок растительного масла, 10 упаковок макарон, риса и круп, пяти упаковок муки и трех пачек соли. Как поясняли в пресс-службе российского отделения сети, ограничения введены не из-за нехватки товара на складах, а во избежание пустующих полок. Из-за панического спроса на товары они быстро пустеют, а продавцы не успевают выставить весь ассортимент в кратчайшие сроки.

Сегодня корреспондент Накануне.RU побывал в "Ашане", расположенном в ТЦ "Мега" в Екатеринбурге. Продавцы рассказали, что наплыв посетителей наблюдается с самого утра. Несмотря на то, что ограничения ввели только сегодня, люди начали закупаться еще два дня тому назад.

Сами покупатели говорят, что никакого ажиотажа не наблюдают, а приехали просто закупиться как обычно. Многие отмечают, что цены на сахар остались прежними, что не может не радовать.

"У нас большая семья, поэтому мы регулярно закупаемся. Сегодня не исключение", - рассказала нам одна из покупательниц, отметив, что новость о тотальной скупке продуктов здесь ни при чем.

"Да нет тут никакого ажиотажа. Цены остались прежними, так чего панику наводить", - заявила другая покупательница.

Однако не все придерживаются того же мнения.

"Мы обычно ездим закупаться всем необходимым на месяц, а тут увидели в социальных сетях пустые полки и решили взять про запас. У нас двое детей, дочке еще года нет. А памперсы, салфетки всегда нужны. Как только это все началось, цены в интернет-магазинах подскочили, но на следующий день опустились почти до прежней стоимости, и это нас напрягло. Мы решили закупиться заранее, мало ли что, лишним не будет. Ну а сахар, мука, макароны всегда нужны, да и не портятся долго", - рассказывает молодой отец.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в крупных торговых сетях подтвердили ажиотажный спрос на сахар в российских регионах. Из-за этого магазинам приходится ограничивать большие закупки данного продукта.