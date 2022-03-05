05 Марта 2022
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салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

"Уральские авиалинии" отменяют полеты в Египет

"Уральские авиалинии" временно прекращает авиасообщение с Египтом. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"С 5 по 13 марта 2022 рейсы из/в Египет будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из Египта", - сообщили в компании.

Там также добавили, что исключением станут иностранные граждане, которые возвращаются обратно домой. По завершении этого срока, начиная с 14 марта, полеты в Египет будут полностью отменены как минимум до 20 мая текущего года.

Напомним, что авиакомпания уже отменила международные рейсы по направлениям ОАЭ, Армения, Азербайджан и Израиль. До этого "Уральские авиалинии" объявили о прекращении авиасообщения до 31 мая по следующим направлениям: U6-7445/7446 Владивосток – Пхукет - Владивосток, U6-7447/7448 Иркутск - Пхукет - Иркутск, U6-7473/7474 Екатеринбург - Пхукет - Екатеринбург.

Теги: Египет, Уральские авиалинии, полет



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