Националисты отказались предоставить гумкоридор жителям Мариуполя, - ДНР

Эвакуация мирного населения Мариуполя переносится, сообщили власти города.

По данным правительства ДНР, украинские националисты отказались предоставить гуманитарный коридор жителям.

Ранее глава народной республики Денис Пушилин сообщил, что по предоставленному со стороны ДНР коридору из города не вышел ни один человек. По его мнению, мариупольцы не знают о существовании этого коридора, так как местная администрация сообщает горожанам о другом пути, в направлении Запорожья, пишет "МК". Пушилин предупреждал, что этот коридор крайне небезопасен - националисты устраивают там провокации.

Напомним, российские военные объявили режим тишины до 17 часов 5 марта для вывода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.