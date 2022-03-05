Уволился летный директор "Победы": "Я не смогу работать так, как считаю правильным и нужным"

Вслед за гендиректором авиакомпании "Победа" Андреем Калмыковым уволился и летный директор Константин Тарасов. В отличие от Калмыкова, работавшего в лоукостере с момента создания, Тарасов пришел в компанию только в ноябре прошлого года.

Telegram-канал РБК опубликовал письмо Тарасова, адресованное коллективу авиакомпании. Оно гораздо откровеннее письма Калмыкова.

"Скажу честно: мне очень горько подбирать слова для этого письма <…> Случилось то, что случилось. Мы с вами проснулись в новом мире, по правилам которого я не смогу работать так, как считаю правильным и нужным", - пишет Тарасов.

Он поблагодарил коллектив и пожелал "чтобы на горизонте показался как можно скорее рассвет".

Ранее Тарасов работал в иностранных авиакомпаниях Xiamen Airlines и Ryanair.

"Победа" входит в группу "Аэрофлот". Сейчас у всей группы большие проблемы из-за санкций, введенных производителями самолетов и другими государствами в отношении России после начала военной операции РФ на Украине.