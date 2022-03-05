"Газпромнефть-Ямал" построит детский сад с музеем в Ямальском районе

"Газпромнефть-Ямал" и администрация Ямальского района заключили соглашение о сотрудничестве на 2022 год. В его рамках в селе Мыс Каменный планируется строительство детского сада на 120 мест с музеем и библиотекой, сообщили Накануне.RU в компании.

Новое дошкольное учреждение, по словам главы муниципалитета Андрея Кугаевского, станет самым крупным в Ямальском районе.

"Уже не первый год в партнерстве с "Газпромнефть-Ямалом" нам удается охватывать практически все сферы: от благоустройства территории до строительства важных социальных объектов. Также я благодарен компании за бережное отношение к традициям коренных народов Севера и за проекты, способствующие сохранению их уникальной культуры", – сказал он.

В соглашении определены и другие направления взаимодействия в социально-экономической сфере. Оно предусматривает, в частности, поддержку деятельности движения коренных малочисленных народов Севера "Ямал". Компания продолжит оказывать медицинскую, продовольственную, материальную и иную социальную помощь жителям Ямальской тундры.

"Газпромнефть-Ямал" вносит существенный вклад в развитие и благоустройство ямальских сел. Так, в Новом Порту при поддержке нефтяников возвели пять многоквартирных домов и заканчивают строительство общежития для педагогов школы. В селе проводятся традиционные праздники – День рыбака и День оленевода, реализуется проект "Косторезная мастерская". В школах Нового Порта и Мыса Каменного созданы классы точных наук, а старшеклассники вместе со школьниками из других регионов деятельности "Газпром нефти" ежегодно участвуют в интеллектуальном турнире "Умножая таланты". С 2018 года "Газпромнефть-Ямал" организует в районе фестиваль творчества "Дыхание Арктики". Кроме того, в этом году жители сел Мыс Каменный и Новый Порт получили возможность участвовать в грантовом конкурсе программы социальных инвестиций "Родные города".

"Социальные проекты мы реализуем в тесном сотрудничестве с руководством региона, отвечая на актуальные запросы ямальцев. Строительство современного детского сада в Мысе Каменном – одна из насущных задач, этот объект необходим местным жителям. Не менее важная для всех нас задача – сохранение культурных традиций коренных малочисленных народов, живущих на ямальской земле. Поддерживая общественное движение "Ямал", мы успешно работаем в этом направлении", – прокомментировал генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин.