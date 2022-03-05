Песков: Закон о фейках был срочно необходим в связи с развязанной против РФ информационной войной

Закон об уголовном наказании за фейки о ВС России был срочно необходим в связи с развязанной против России беспрецедентной информационной войной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, "время нелегкое", и на фоне информационной войны нужно было принять "соответствующей жесткости закон".

На вопрос, как сейчас гражданам выражать свою точку зрения, если она не совпадает с официальной позицией, Песков ответил: "В рамках закона".

Напомним, 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил (ВС) РФ. Также были внесены поправки и в Административный кодекс, они предусматривают миллионные штрафы за распространение фейков о российских военных.

Отметим, законопроект был оперативно рассмотрен и утвержден Госдумой и Советом Федерации. "Против нас брошены огромные пропогандистско-технологические силы. Поэтому нужны законы. Они суровые. Но времена такие, времена нас обязывают", - заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.