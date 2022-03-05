05 Марта 2022
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
(2022) | Фото: Транснефть - Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" подключило новый приемо-сдаточный пункт к системе нефтепровода Заполярье – Пурпе в ЯНАО

АО "Транснефть – Сибирь" подключило новый приемо-сдаточный пункт (ПСП) для приема нефти в магистральный нефтепровод (МН) Заполярье – Пурпе от ООО "Газпром переработка" в Ямало-Ненецком автономном округе.

Нефтяная компания ведет добычу на Песцовом, Ен-Яхинском и Северо-Самбургском месторождении Ямало-Ненецкого автономного округа. Сдача нефти в МН Заполярье – Пурпе будет осуществляться на приемо-сдаточном пункте "Уренгой – Пур-Пэ". Далее транспортировка углеводородного сырья будет вестись по системе магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь". 

Приемо-сдаточный пункт оборудован системой измерения количества и показателей качества нефти. Объем сдачи нефти, согласно техническим условиям, составляет до 5 млн тонн в год. 

Нефть, предъявляемая к сдаче, является малосернистой, соответствует ГОСТ Р 51858-2002 и показателям качества, указанным в технических условиях на подключение объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам ПАО "Транснефть".

 

Теги: Транснефть – Сибирь, приемо-сдаточный пункт, Заполярье – Пурпе



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