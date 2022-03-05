"Яндекс.Дзен" изменит алгоритмы работы ленты и выплат авторам

Платформа "Яндекс.Дзен" сообщила об изменении алгоритма работы ленты материалов, которую видит пользователь. Теперь пользователям с подписками будут показываться публикации только тех каналов, которых они читают. Тем, у кого подписок нет, платформа предложит настроить ленту исходя из интересов.

Также "Яндекс.Дзен" изменит подход к монетизации и будет платать за "работу с подписчиками", говорится в блоге платформы.

"Вся монетизация будет построена на работе с подписчиками. Другими словами, вы увидите рост дохода, если продолжите активно работать с аудиторией. Чтобы поддержать авторов, у которых пока не очень много подписчиков, "Яндекс Дзен" проинвестирует собственные средства на выплаты создателям контента", - сообщили в компании.

"Мы увеличиваем выплаты за подписчиков — такая модель монетизации заменит программы развития коротких видео, постов и трансляций. Авторы продолжат получать деньги за взаимодействие подписчиков с контентом, но уже в рамках обычной монетизации "Дзена". Последнее вознаграждение текущим участникам программ будет выплачено 15 марта", - рассказали в "Яндекс.Дзене".