"Яндекс.Дзен" изменит алгоритмы работы ленты и выплат авторам

05 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ объявило режим тишины в Мариуполе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Студентка с телефоном (2021) | Фото: Накануне.RU

"Яндекс.Дзен" изменит алгоритмы работы ленты и выплат авторам

Платформа "Яндекс.Дзен" сообщила об изменении алгоритма работы ленты материалов, которую видит пользователь. Теперь пользователям с подписками будут показываться публикации только тех каналов, которых они читают. Тем, у кого подписок нет, платформа предложит настроить ленту исходя из интересов.

Также "Яндекс.Дзен" изменит подход к монетизации и будет платать за "работу с подписчиками", говорится в блоге платформы.

"Вся монетизация будет построена на работе с подписчиками. Другими словами, вы увидите рост дохода, если продолжите активно работать с аудиторией. Чтобы поддержать авторов, у которых пока не очень много подписчиков, "Яндекс Дзен" проинвестирует собственные средства на выплаты создателям контента", - сообщили в компании.

"Мы увеличиваем выплаты за подписчиков — такая модель монетизации заменит программы развития коротких видео, постов и трансляций. Авторы продолжат получать деньги за взаимодействие подписчиков с контентом, но уже в рамках обычной монетизации "Дзена". Последнее вознаграждение текущим участникам программ будет выплачено 15 марта", - рассказали в "Яндекс.Дзене".

Теги: яндекс.дзен, алгоритмы, монетизация, новые правила



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети