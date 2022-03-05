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Общество Свердловская область
детский сад, стульчики (2019) | Фото:Накануне.RU

Екатеринбургский детсад заплатит 300 тысяч ребенку, которого едва не задушил сверстник

В Екатеринбурге с детского сада взыскали компенсацию морального вреда пострадавшему ребенку, а также расходы на его лечение.
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Напомним, все случилось в октябре прошлого года в детсаду №55: в группе, которую посещают дети 4-5 лет, один из воспитанников надел себе на шею веревочку с пластмассовыми ключами от развивающей игрушки. Другой мальчик попытался стянуть с шеи сверстника эту веревочку и в результате едва его не задушил.

Родители пострадавшего обратились в больницу, где у ребенка зафиксировали кровоподтеки в области шеи и другие ссадины. Со слов матери, ее сын оказался напуган и эмоционально травмирован. Как выяснили в прокуратуре, в группе работала всего одна воспитательница, которая во время инцидента отсутствовала. По итогам проверки женщину привлекли к дисциплинарной ответственности и перевели на должность младшего воспитателя, а само учреждение оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Отдельно прокуратура подавала иск в суд в интересах ребенка – о возмещении вреда, причиненного его здоровью. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в итоге суд полностью удовлетворил требования прокурора. В пользу несовершеннолетнего с детсада взысканы компенсация морального вреда в 300 тысяч рублей, а также расходы на лечение – свыше 6 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Теги: детсад, ребенок, компенсация, Екатеринбург



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