Бывшего генерального директора Антипинского НПЗ итальянский суд отправил под домашний арест

Бывшего генерального директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко итальянский суд отправил под домашний арест, сообщают СМИ.

Под домашним арестом он пробудет до тех пор, пока не будет рассмотрен вопрос экстрадиции. Ожидаются материалы из Генеральной прокуратуры, полностью переведенные на итальянский язык, чтобы суд мог более подробно ознакомиться с делом

Напомним, предпринимателя задержали 2 февраля в Италии. Он находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Лисовиченко, занимая руководящую должность, с полным осознанием собственных действий заключал невыгодные договоры купли-продажи имущества предприятия, что привело к ущербу для последнего в размере 35 млн руб.

Сам бизнесмен, выступая в суде итальянского города Бари, попросил власти Италии предоставить ему политическое убежище.