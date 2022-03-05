Для Копейска закупят 24 автобуса за 178 млн рублей

В Копейске определили победителя аукциона на поставку 24 новых автобусов среднего и малого классов вместимости. Информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

На аукцион поступила только одна заявка от челябинской компании "Синегорье-Авто". С ней будет заключен контракт по начальной цене 177,9 млн рублей.

Автобусы должны работать на компримированном газе. Они должны быть оборудованы кондиционерами, камера видеонаблюдения, терминалами для безналичной оплаты и Wi-Fi.

Поставить новый транспорт необходимо в течение 60 дней с момента заключения контракта.