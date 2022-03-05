Уральский блогер Zergulio сообщил о своем задержании

Блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников (Zergulio) сообщил, что сегодня он якобы был задержан полицейскими.

"Я задержан. За что – говорят, скажут в отделе. Либо предлагают получить оказание сопротивления. Смысла сопротивляться не вижу. Новости позже", - отметил блогер в своем Telegram-канале.

Ранее он рассказал, что в дверь по месту его прописки "ломится полиция", которая требует его "немедленной выдачи". По мнению Колясникова, причина может быть в его постах, посвященных спецоперации России на Украине.

"Сейчас обещают составить протокол доставления, потом протокол задержания, потом со связи пропаду видимо", - сообщил Zergulio.

Сам блогер известен активной пророссийской позицией по ситуации на Украине.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил Накануне.RU, что сейчас информация о задержании проверяется на предмет ее соответствия действительности.