В "ЕР" порадовались закрытию ряда СМИ после вступления в силу закона о фейках

В "Единой России" считают, что отказ ряда СМИ работать после вступления в силу закона о фейках свидетельствует о нечистоплотности этих изданий. А оставшиеся работать СМИ будут сообщать россиянам "объективные и проверенные новости".

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил: "Они [СМИ, свернувшие свою деятельность] расписались в том, что до этого безнаказанно вводили в заблуждение тысячи своих читателей, публикуя материалы на основании вымыслов и откровенных фейков. При этом напомню, что значительное количество СМИ, в том числе частных, прямо заявили о том, что продолжат свою работу. Приветствую это - наши люди заслуживают объективные и проверенные новости".

Напомним, накануне парламент одобрил, а президент – подписал закон, вводящий многомиллионные штрафы и лишение свободы на срок до 15 лет за "изготовление и распространение" фейков о действиях ВС РФ.