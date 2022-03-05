В Госдуму внесен проект постановления о передаче дела в отношении Рашкина в суд

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение палаты проект постановления о даче согласия на направление в суд уголовного дела в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ранее комиссия ГД по контролю за доходами и расходами и мандатным вопросам дала согласие на направление в суд уголовного дела в отношении Рашкина, передает "Интерфакс".

Дату рассмотрения вопроса на заседании Госдумы определит Совет палаты 9 марта.

В конце ноября коллеги коммуниста по парламенту отозвали у него депутатскую неприкосновенность и дали согласие на возбуждение в отношении Рашкина уголовного дела. 2 декабря глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина по ч.2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота").

Ранее Басманный суд Москвы продлил до конца марта запреты, наложенные на депутата по уголовному делу о незаконной охоте. Напомним, суд запретил парламентарию охотиться и покидать ночью место жительства. Также Рашкину нельзя использовать любые средства связи и интернет, отправлять и получать корреспонденцию, общаться со свидетелями по уголовному делу и другими фигурантами уголовного дела.