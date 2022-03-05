05 Марта 2022
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Общество В России Приморский край
Алексей Бернгард (2022) | Фото: t.me/kozhemiakoofficial

Путин присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты Алексею Бернгарду

Указом президента Владимира Путина звание Героя России присвоено командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду, написал в своём Telegram губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство", - уточнил глава региона.

Бернгард прошёл "славный путь офицера морской пехоты", и несколько лет служил в 155 бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке.

"Его здесь помнят и ценят, как боевого товарища и грамотного командира. Наши морпехи всегда отличались смелостью и умением. Гордимся", - подытожил губернатор

Теги: Алексей Бернгард, Олег Кожемяко, Владимир Путин



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