Путин присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты Алексею Бернгарду

Указом президента Владимира Путина звание Героя России присвоено командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду, написал в своём Telegram губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство", - уточнил глава региона.

Бернгард прошёл "славный путь офицера морской пехоты", и несколько лет служил в 155 бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке.

"Его здесь помнят и ценят, как боевого товарища и грамотного командира. Наши морпехи всегда отличались смелостью и умением. Гордимся", - подытожил губернатор