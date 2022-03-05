В Астраханской области без электричества остались более 100 тысяч человек

В Астраханской области второй день энергетики устраняют последствия аварий, вызванных непогодой. Из-за сильного дождя, мокрого снега и ветра с вечера пятницы происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и распределительных сетях 6-10 кВ.

"По данным на 10:00 5 марта без электроснабжения оставались около 106,3 тыс. человек. Мощность отключённых потребителей – 33,6 МВт. Восстановительные работы ведут 70 бригад (206 специалистов и 75 единиц техники)", - говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Пока о конкретных сроках восстановления электроснабжения не сообщается.