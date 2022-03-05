Двух руководящих сотрудников "Россети Тюмень" арестовали до 2 мая

Суд отправил под стражу двух руководящих работников компании "Россети Тюмень", сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

С ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу выступил тюменский следком.

"Сегодня Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайства следователя ОВД СУ СК по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя директора филиала по развитию и реализации услуг АО "Россеть Тюмень" Никиты Калинина и исполняющего обязанности заместителя директора филиала АО "Россети Тюмень" Павла Михайлова", - говорится в сообщении.

Их обвиняют в получении взятки должностным лицом.

Под стражей Михайлов и Калинин будут находиться под стражей по 2 мая 2022 года.

Постановления не вступили в законную силу.

Напомним, накануне появилась информация о задержании директора филиала "Россети Тюмень" "Тюменские электрические сети" Кирилла Стрельцова. Следком региона пока официально не прокомментировал происходящее.