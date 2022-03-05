Двух руководящих сотрудников "Россети Тюмень" арестовали до 2 мая

05 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ объявило режим тишины в Мариуполе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область Уральский ФО
(2005) | Фото: Станислав Рослов www.itogi.ru

Двух руководящих сотрудников "Россети Тюмень" арестовали до 2 мая

Суд отправил под стражу двух руководящих работников компании "Россети Тюмень", сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

С ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу выступил тюменский следком.

"Сегодня Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайства следователя ОВД СУ СК по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя директора филиала по развитию и реализации услуг АО "Россеть Тюмень" Никиты Калинина и исполняющего обязанности заместителя директора филиала АО "Россети Тюмень" Павла Михайлова", - говорится в сообщении.

Их обвиняют в получении взятки должностным лицом.

Под стражей Михайлов и Калинин будут находиться под стражей по 2 мая 2022 года.

Постановления не вступили в законную силу.

Напомним, накануне появилась информация о задержании директора филиала "Россети Тюмень" "Тюменские электрические сети" Кирилла Стрельцова. Следком региона пока официально не прокомментировал происходящее.

Теги: арест, Россети Тюмень, взятка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети