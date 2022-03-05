"Люди гибнут из-за вас". Зеленский резко раскритиковал НАТО за трусость

Украинский президент Владимир Зеленский, который, возможно, бежал в Польшу, записал новое видеообращение, в котором резко раскритиковал НАТО за отказ сбивать российские самолеты.

После начала российской спецоперации Зеленский постоянно просил США и НАТО объявить на Украине бесполетную зону. Там заявили, что это привело бы к прямому военному конфликту с Россией. После отказа Зеленский просил дать самолетов.

В своем новом ролике он сказал, что решимость и ценности для НАТО умерли.

"Сегодня состоялся саммит НАТО. Слабый саммит, растерянный, который показал, что не все считают борьбу за свободу в Европе целью номер один. Зная, что новые удары и жертвы неминуемы, НАТО сознательно утвердило решение не закрывать небо над Украиной. Вы должны были думать о людях, о человечности. А вы о чем думали на том заседании? Все люди, которые погибнут после этого дня, погибнут в том числе и из-за вас. Все, на что на сегодня был способен Альянс, - это провести через свою систему закупок 50 тонн дизтоплива для Украины. Наверное, для того, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтобы лучше горело. Разве такого НАТО мы хотели? Разве такой Альянс вы строили?" - возмутился Зеленский.

Он добавил, что одним топливом Европа не отмоет литры крови, будто бы пролитой за Европу.

Телеграм-канал "Политика страны" пишет, что это "необычно жесткий наезд Зеленского на НАТО". И, возможно, он был сделан специально, чтобы подготовить украинцев к нейтральному статусу страны. На который, как он заявлял ранее, готов пойти.

"Легитимный" считает, что резкая критика НАТО - опасный ход Зеленского, которого Запад может вскоре ликвидировать как неудобную фигуру, обвинив при этом Россию. Потому что свое он для Запада уже отыграл и можно извлечь выгоду из его устранения.