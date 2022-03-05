Орлов: в праздники общественный транспорт должен работать как часы, а тротуары почищены

В субботу, 5 марта, глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальным службам усилить контроль за своевременным вывозом снега с улиц города.

"Сегодня вечером ожидаются сильные осадки. Поэтому я ставлю перед коммунальными службами задачу оперативно убирать снег с магистралей, пешеходных дорожек и подходов к остановочным комплексам. В предпраздничные дни горожане поедут в торговые центры, магазины, поэтому общественный транспорт должен работать как часы, а тротуары почищены от снега. Предстоящие выходные город должен встретить с чистыми улицами", - потребовал глава Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, Орлов поручил своему заместителю Алексею Бубнову взять уборку города под личный контроль.

По прогнозам синоптиков, в ночь с 5 на 6 марта на Среднем Урале ожидается большое количество осадков. Поэтому коммунальщики в ближайшее время сделают акцент на уборке и вывозе снега на специальные полигоны.