05 Марта 2022
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Телеграм, Telegram, Роскомнадзор (2018) | Фото: Накануне.RU

Сервис Telegram Analitics начал скрывать некоторые посты из-за закона о фейках

Сервис Telegram Analitics начал скрывать некоторые посты из-за вступления в силу закона о фейках (до 15 лет тюрьмы за распространение фейков о ВС РФ).

В сообщении сервиса говорится: "В связи с вступлением в силу закона о публичном распространении заведомо ложной информации мы были вынуждены частично ограничить отображение публикаций на TGStat.ru

Проверять каждую публикацию на достоверность физически невозможно, поэтому мы скрываем содержимое для всех постов, в которых встречаются триггерные ключевые слова и которые были опубликованы после 24 февраля 2022 года. Такие публикации могут быть потенциально расценены регулирующими органами как заведомо ложные".

Сервис не раскрывает, по каким именно "триггерным ключевым словам" будет вестись отбор. При этом Telegram Analitics не исключает, что "часть "безобидных" публикаций тоже попадет под фильтр и будет скрыта ошибочно".

Также в компании заверили, что аналитику нововведение никак не затрагивает.

"Надеемся, что это временная мера и скоро мы сможем вернуть все как было", - добавили в Telegram Analitics.

Напомним, ранее глава Telegram Павел Дуров сначала заявил о возможной блокировке контента, связанного с ситуацией на Украине. Потом он передумал: "Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них – единственный источник информации. В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период".

Теги: Сервис, Telegram Analitics, посты, закон о фейках



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