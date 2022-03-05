"Добби свободен": совет директоров "Эха Москвы" разорвал контракт с Алексеем Венедиктовым

Совет директоров радиостанции "Эхо Москвы" разорвал контракт с главным редактором этого СМИ Алексеем Венедиктовым.

"Все. Я свободен. Добби свободен", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале "aavst" и добавил: "В новую жизнь с чистого листа. С сегодняшнего дня мой новый канал "aavst2022" – журналист пригласил своих читателей подписываться на его новый аккаунт.

Ранее совет директоров радиостанции принял большинством голосов решение о ликвидации СМИ. Этому предшествовало совещание в "Газпром-медиа" – холдинге, в который входило "Эхо". А еще раньше Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры приостановил вещание радио. Также был заблокирован сайт "Эха Москвы" и удалены все соцсети станции. По мнению Генпрокуратуры, "Эхо Москвы" распространяло фейки о военной операции РФ на Украине.