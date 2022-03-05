Гуманитарный коридор через Запорожье небезопасен, - глава ДНР

Гуманитарный коридор для выхода жителей Мариуполя через Запорожье крайне небезопасен - националисты устраивают там провокации. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Об эвакуации людей в направлении Запорожья сообщили власти Мариуполя. Вывод людей по "зеленому" коридору должен начаться в 12.00 мск.

Напомним, сегодня российская сторона объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи.

По данным Минобороны РФ, силы ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя. В ведомстве заявили, что по вошедшим в город подразделениям народной милиции боевики нацбатальонов ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах.