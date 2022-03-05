В честь праздника: ЦБ разрешил сегодня экспортерам не продавать валюту

Центральный банк России разрешил сегодня российским компаниям-экспортерам не продавать валютную выручку на внутреннем рынке. Это связано с тем, что "5 марта <…> является официальным рабочим днем, торги и расчеты на всех рынках Московской Биржи не проводятся", сообщили в пресс-службе регулятора.

Минфин РФ обязал экспортеров продавать валютную выручку в размере 80% 28 февраля – на четвертый день военной операции РФ на Украине, когда западные страны начали вводить санкции в отношении российских финансовых структур.

Рабочая суббота в России связана с переносом выходного дня на понедельник. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня 6,7 и 8 марта.