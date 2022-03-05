05 Марта 2022
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Экономика Свердловская область В России
Пустые полки в магазине (2022) | Фото: Накануне.RU

В некоторых магазинах Екатеринбурга исчез сахар. В торговых сетях подтвердили ажиотаж

В крупных торговых сетях подтвердили ажиотажный спрос на сахар в российских регионах. Из-за этого магазинам приходится ограничивать большие закупки данного сладкого продукта.

Ранее стало известно, что российский рынок может столкнуться с дефицитом сахара, поскольку торговые сети не могут получить от производителей достаточных объемов продукции. Также участники рынка говорят об ажиотажном спекулятивном спросе. В ФАС России уже напомнили о недопустимости создания искусственного дефицита сахара.

О том, что в некоторых магазинах Екатеринбурга он исчез, Накануне.RU сообщили читатели. В частности, в эту пятницу жительница города пришла в магазин "Перекресток" за сахаром, но обнаружила лишь пустые полки (на фото ниже).

Пустые полки в магазине(2022)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили в X5 Group (куда входят упомянутый "Перекресток", а также "Пятерочка", "Карусель", "Чижик" и другие), в настоящее время в ряде регионов России действительно наблюдается резкий рост спроса на сахар.

"По нашим данным, поставщики располагают достаточными запасами продукции. Однако они не успевают фасовать сахар для поставок в торговые сети, что повторяет ситуацию в начале распространения коронавируса в марте 2020 года", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе X5.

В компании отметили, что ведут поиск решения для обеспечения непрерывных поставок сахара в магазины торговых сетей.

"Для того, чтобы сахар постоянно был на полках в торговой сети "Пятерочка", в ряде регионов магазины ограничивают большие закупки сахара. Подобная временная мера позволит нормализовать ситуацию в условиях достаточных запасов и обеспечить покупателей сахаром в необходимых объемах. В случае, если мы увидим резкий рост спроса и признаки спекуляции в отношении других товаров, то можем распространить подобную меру на другие категории и торговые сети Х5. По опыту предыдущих ажиотажных всплесков мы ожидаем, что в ближайшее время ситуация нормализуется", - заключили в компании.

Ранее сеть гипермаркетов "Ашан" ввела ограничения на продажу определенного ассортимента товаров. Так, в магазинах сети в одни руки отдают не более 10 кг сахара, 10 бутылок растительного масла, 10 упаковок макарон, риса и круп, пяти упаковок муки и трех пачек соли.

Теги: сахар, магазины, ажиотаж, Екатеринбург



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