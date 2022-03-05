Самолёт, летевший из Владивостока в Москву, стал объектом "минирования"

Оперативному дежурному ГО и ЧС Приморского края поступило сообщение о "минировании" "Боинга-777", летевшего из Владивостока в Москву.

"Сегодня в 10.00 (3.00 по московскому времени) поступило анонимное сообщение о минировании самолета "Боинг-777" авиарейса Владивосток – Москва. Лайнер находится в воздухе, на борту более 400 человек, в том числе 40 детей. Информация доведена до всех заинтересованных служб", - сообщили ТАСС в ведомстве.

После посадки в столичном "Шереметьево" борт проверяют, уточняет агентство. Пассажиры уже покинули самолёт.