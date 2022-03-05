05 Марта 2022
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Происшествия В России Приморский край Москва
аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, самолеты (2019) | Фото: Накануне.RU

Самолёт, летевший из Владивостока в Москву, стал объектом "минирования"

Оперативному дежурному ГО и ЧС Приморского края поступило сообщение о "минировании" "Боинга-777", летевшего из Владивостока в Москву.

"Сегодня в 10.00 (3.00 по московскому времени) поступило анонимное сообщение о минировании самолета "Боинг-777" авиарейса Владивосток – Москва. Лайнер находится в воздухе, на борту более 400 человек, в том числе 40 детей. Информация доведена до всех заинтересованных служб", - сообщили ТАСС в ведомстве.

После посадки в столичном "Шереметьево" борт проверяют, уточняет агентство. Пассажиры уже покинули самолёт.

Теги: Боинг-777, Владивосток - Москва, минирование



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