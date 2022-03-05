Боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами 200 человек

Боевики нацбатальона "Азов" взорвали жилой дом в Мариуполе, приведя в действие заложенные ранее взрывные устройства. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

По словам главы народной республики, под завалами находятся до 200 человек, в основном - женщины и дети.

Напомним, сегодня Минобороны РФ объявило режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в Мариуполе, взятом в окружение силами ДНР, находится около 400 тысяч жителей. ВС РФ и НМ ДНР создали два гуманитарных коридора, однако жителям не удается покинуть город, им не дают выйти боевики.

Глава российского МИД Сергей Лавров предупреждал, что украинская сторона готовит провокации, в том числе в Мариуполе.