В Челябинске заключили под стражу депутата, подозреваемого в даче взятки

Центральный районный суд заключил под стражу депутата совета депутатов Курчатовского района Вячеслава Ершова, подозреваемого в даче взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Под арестом Ершов пробудет два месяца.

Подозреваемый был задержан при передаче взятки в значительном размере сотруднику государственного казенного учреждения. Как считает следствие, деньги были переданы за совершение незаконных действий по выдаче разрешительной документации.

Напомним, в июне 2021 года депутаты ЗСО утвердили постановление о сложении полномочий депутата Законодательного собрания Челябинской области Вячеслава Ершова. Новым депутатам на довыборах был избран директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт.