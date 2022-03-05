05 Марта 2022
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Общество В России
ноутбук (2019) | Фото: StockSnap / РИА Новости

В России обсуждают легализацию использования пиратских программ из-за санкций, - "Ъ"

Российские власти рассматривают возможность отмены ответственности за использование нелицензированного программного обеспечения "из стран, поддержавших санкции", пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, рассматривается возможность "в случае крайней необходимости использовать патентированное ПО без согласия патентообладателя".

В Минцифры пояснили, что речь идет не о любых программах, а лишь о тех, где сейчас явно нет российских аналогов.

Ранее в связи с санкциями из России ушли компании Microsoft, Oracle, Autodesk, Cisco, SAP и другие. Эксперты предупреждают, что большая часть значимого софта этих компаний продается по подписке, а значит, доступ к нему в любом случае будет заблокирован.

Теги: нелицензированное ПО, санкции, Россия



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