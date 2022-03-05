Губернатор Прикамья поручил до 9 марта подготовить план по поддержке бизнеса

05 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ объявило режим тишины в Мариуполе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Приволжский ФО Пермский край
Дмитрий Махонин (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Губернатор Прикамья поручил до 9 марта подготовить план по поддержке бизнеса

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин из-за санкций Запада перевел краевых чиновников на особый режим работы: ближайшие выходные дни для них будут рабочими. Об этом сообщил сам глава региона на своей странице в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Своим подчиненным губернатор отдал ряд поручений.

В частности, экономический блок правительства должен за эти выходные подготовить реальный план по поддержке бизнеса и промышленности в условиях санкций. Уже 9 марта он должен быть представлен и принят.

"Сейчас реагировать на все изменения и принимать необходимые меры нужно без замедлений, это крайне важно для сохранения социальной и экономической стабильности в крае", - отметил Махонин.

Минпромторг должен продолжить работу оперштаба по мониторингу цен, отслеживая их в постоянном режиме. В состав штаба входят сотрудники Роспотребнадзора, Россельхознадзора и прокуратуры.

"Несмотря на сложившуюся обстановку, мы не сворачиваем ни один из реализуемых в регионе проектов и сохраняем все социальные обязательства перед жителями Прикамья", - сообщил губернатор.

Теги: Дмитрий Махонин, поддержка бизнеса, санкции, поручения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети