Губернатор Прикамья поручил до 9 марта подготовить план по поддержке бизнеса

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин из-за санкций Запада перевел краевых чиновников на особый режим работы: ближайшие выходные дни для них будут рабочими. Об этом сообщил сам глава региона на своей странице в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Своим подчиненным губернатор отдал ряд поручений.

В частности, экономический блок правительства должен за эти выходные подготовить реальный план по поддержке бизнеса и промышленности в условиях санкций. Уже 9 марта он должен быть представлен и принят.

"Сейчас реагировать на все изменения и принимать необходимые меры нужно без замедлений, это крайне важно для сохранения социальной и экономической стабильности в крае", - отметил Махонин.

Минпромторг должен продолжить работу оперштаба по мониторингу цен, отслеживая их в постоянном режиме. В состав штаба входят сотрудники Роспотребнадзора, Россельхознадзора и прокуратуры.

"Несмотря на сложившуюся обстановку, мы не сворачиваем ни один из реализуемых в регионе проектов и сохраняем все социальные обязательства перед жителями Прикамья", - сообщил губернатор.