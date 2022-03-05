05 Марта 2022
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Экономика В России
Dilbar, яхта Усманова (2017) | Фото:https://yachtharbour.com

Володин - об аресте активов российских бизнесменов за рубежом: "Напоминает золотой век пиратства"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") призвал российских бизнесменов воспользоваться четвертой волной амнистии капиталов, которую накануне одобрил парламент.

"Сегодня миф о неприкосновенности частной собственности, на которой базируется правовая система США и стран ЕС, разрушен: по национальному признаку изымаются собственность, счета в банках, присваиваются уже оплаченные товары. Тем, кто хорошо знает историю, это напоминает золотой век пиратства, колониальные времена. Одним словом, ничего нового, вместо незыблемости прав и свобод — только декорации", - пишет Володин в своем Telegram-канале.

Он полагает, что те, кто сейчас лишился активов за границей, совершил ранее роковую ошибку, "поверив и отдав на хранение свое имущество и финансы этим странам".

"Вчера Государственная Дума приняла закон об амнистии капиталов — это шанс, чтобы средства вернулись в Россию. Лучше им воспользоваться. И деньги будут целее, и на душе спокойнее", - предлагает Володин.

Теги: вячеслав володин, амнистия капиталов, санкции



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