05 Марта 2022
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Образование Приволжский ФО Пермский край
студенты, стипендии, высшее образование, вуз (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Ректоры пермских вузов назвали неприемлемым отчисление российских студентов из зарубежных университетов

Совет ректоров вузов Пермского края опубликовал официальное обращение к преподавателям и студентам, в котором осудил отчисление российских студентов из зарубежных университетов, а также нарушение их гражданских и академических прав, передает корреспондент Накануне.RU.

Совет ректоров вуза подчеркнул, что информационный натиск, возникший в связи с ситуацией на Украине, способен повлиять на адекватное восприятие реальности. Отчисленные студенты могут получить образование в пермских университетах.

"Вузы Прикамья готовы принять таких студентов для продолжения обучения. Сегодня в университетах Перми обучается более 3500 иностранных студентов, которые находятся в дружелюбной, комфортной и безопасной среде. Так будет и впредь", - говорится в сообщении.

Его авторы также подчеркивают, что разобщение российских граждан и гражданское противостояние – это то, чего нельзя допустить в нынешней ситуации. В обращении говорится о необходимости сохранения единства академического сообщества края, недопуске его радикализации и сделать все возможное для дальнейшего поступательного развития высшего образования в регионе.

"Уважаемые коллеги, друзья! В наших руках находится будущее молодежи! Мы понимаем, что в нынешней ситуации нам всем необходимо сплотиться вокруг руководства страны в стремлении защитить национальные интересы и безопасность граждан! Мы поддерживаем Президента России и призываем всё преподавательское и студенческое сообщество Пермского края поддержать его! В это трудное, но знаковое время мы обязаны проявить выдержку и спокойствие, патриотизм и приверженность гуманистическим идеалам, дать возможность студенческой молодежи стать настоящими профессионалами, внести свой вклад в развитие Пермского края и России!" - сказано в обращении.

Теги: вузы Прикамья, ректоры пермских университетов, студенты, отчисления



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