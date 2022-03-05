05 Марта 2022
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Общество Челябинская область
поселок Звездный, канализационный стоки, сосновый лес, (2017) | Фото: БЭФ Моя планета

Прокуратура подтвердила слив канализационных стоков в Ужовский бор в челябинском поселке

Прокуратура зафиксировала сброс сточный вод на рельеф местности и в реку Зюзелга в поселке Рощино, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Администрации Рощино и Сосновского района обязали принять меры по прекращению сброса сточных вод на особо охраняемую природную территорию Челябинской области – памятник природы Ужовский бор. Они должны были организовать водоотведение, исключающее сброс сточных вод на рельеф местности памятника природы.

В целях исполнения судебного постановления в части прекращения сброса сточных вод на центральный канализационный коллектор на колодце была установлена заглушка. Был заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работы магистральных сетей водоотведения в Рощино, работы должны быть завершены до июня текущего года.

Причиной сброса сточных вод стало снятия установленной на колодец заглушки. Главе сельского поселения внесено представления. Стальная заглушка установлена повторно. Также заключен контракт на вывоз сточных вод из поселка для исключения переполнения колодцев.

Теги: канализация, стоки, Ужовский бор,



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