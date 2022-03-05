05 Марта 2022
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Экономика В России
ноутбук (2019) | Фото: StockSnap / РИА Новости

Платежная система PayPal прекращает работу в России

Платежная система PayPal сообщила о прекращении работы в России. Ранее на этой неделе сервис объявил, что прекращает регистрировать в РФ новых пользователей. Также система заблокировала аккаунты российских банков, попавших под санкции.

Стоит отметить, что PayPal еще в июле 2020 года прекратила осуществление клиентских внутренних переводов и платежей по России, остались переводы за рубеж и получение переводов из-за границы. Это было связано с новыми требованиями российского законодательства: операторам электронных денежных средств запретили передавать за рубеж информацию о переводах, которые проводятся внутри России. Также в России оказалось запрещено пополнение анонимных электронных кошельков наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи.

PayPal — одна из крупнейших электронных платежных систем в мире. Компания работает в 202 странах и территориях мира и обслуживает переводы в более 100 мировых валютах. Полный перечень услуг для российских пользователей был доступен с 2013 года.

Теги: PayPal, платежная система, санкции



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