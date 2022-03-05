05 Марта 2022
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Общество За рубежом
Galaxy S20 - Fan Edition (2020) | Фото: Samsung

Samsung возобновит поставки в Россию

Samsung остановил поставки в Россию временно, все приложения и сервисное обслуживание работают штатно. Официальные магазины производителя также продолжат работу, сообщил ТАСС источник в компании.

"Сложившаяся ситуация привела к временному нарушению наших поставок в Россию. В связи с текущими обстоятельствами на поиск решения может уйти некоторое время. Тем не менее, мы возобновим стабильную работу как можно скорее. Интернет-магазин и официальные магазины Samsung в России также продолжат свою работу", - отметил собеседник агентства.

По его словам, компания продолжит оказывать сервисное обслуживание в полном объёме. Все мобильные приложения и сервисы продолжат работать в штатном режиме.

Напомним, ранее стало известно, что южнокорейская компания Samsung Electronics заявила о приостановке поставок всей продукции в Россию, включая чипы, смартфоны и бытовую технику. При этом Yonhap News со ссылкой на источник в компании сообщает, что это не связано с какими-либо санкциями. Мера якобы вызвана логистическими проблемами. На две ближайшие недели отменены рейсы в Москву южнокорейских авиакомпаний Korean Air и Asiana Airlines, в том числе летавших через Москву в Европу транзитных грузовых рейсов.

Теги: Samsung, поставки, детали



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Ранее 05.03.2022 07:40 Мск Samsung приостановила поставки всей продукции в Россию


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