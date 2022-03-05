В Европе возмущены хамством украинских беженцев

В Европе все чаще происходят случаи конфликта с участием украинцев, которые во многом видят "зраду", устраивают скандалы, требуют говорить на мове, а то и занимаются воровством. В последние дни таких роликов в сети появились десятки. Накануне.RU собрало некоторые из них. Сами видео не публикуются, так как почти все они содержат нецензурную лексику.

Так, в Берлине украинец пристал к русскому машинисту метро, что "ваша страна напала на Украину". Тот в ответ заявил: "Так чего ты здесь стоишь, иди защищай свою страну". После этого украинец очень нервно обругал машиниста немецкими словами, переходя на русский, и пригрозил расправой.

В одном из городов Германии украинцы даже разгромили автобусный парк.

Женщина из Прибалтики, живущая в Германии, записала видеообращение к украинцам.

"Я обращаюсь к украинцам, которые приезжают в Молдавию, Польшу, Германию. Вы можете себя вести как люди? Вам помогают, собирают гуманитарку русскоязычные и немецкоязычные люди, чтобы вам отправить памперсы, еду, одежду. А вы приезжаете сюда и устраиваете свои правила, чтобы с вами не разговаривали на русском языке. Вы что, вообще оборзели? Вы обворовываете людей, которые вас принимают к себе на пару дней пожить! Вы совсем страх потеряли?! Вас принимают, а вы так себя ведете! Немцы это терпеть не будут. Хоть бы один сказал спасибо за помощь. А вы приезжаете и говорите: "Не разговаривайте с нами на русском языке, говорите на украинском". Вы просто реально борзеете, вам помогают, а вы такое творите!" - возмущается она.

Военкор Олег Блохин опубликовал видео встречу беженцев из Незалежной в Польше, которых местные полицейские "приветствуют" обильной нецензурщиной. В Польше и до этого относились к украинцам не лучшим образом, сейчас же отношение стало еще более настороженным. Так, в Познани опубликованы такие предупреждения для местных:

"Очень просим предупредить всех людей, что они не клиенты туристической фирмы и в пятизвездочный отель их не привезут. Поляки не обязаны предоставлять какие-то суперусловия и обслуживать приезжих. Идет много жалоб от польских жителей, что приезжают украинцы, покрутят носом, посмотрев, что кухня общая на две разных комнаты для разных семей, и уходят молча. Надо представлять, что чувствуют местные жители, которые обустраивали помещения бесплатно для незнакомых людей и заполняли едой холодильники. А в ответ им словно прозвучавшее с надменностью "не подходит". Просьба к волонтерам фильтровать тех, кто нуждается по-настоящему в жилье, и тех кто хочет комфортных условий".

Украинка в Польше раскритиковала своих соотечественников за неблагодарность. "Вам дают жилье, одежду, лекарства - все. Но у вас хватает совести говорить, что вам приготовили неподсоленное мясо или слишком жирное, мне нужны наушники для айфона… Вы серьезно?! Пожалуйста, будьте людьми!" – возмутилась она.

В Молдавии тоже возмущаются беженцами с Украины. "Вас приняли как своих и даже больше. Вот кто вы такие, чтобы на девушку, которая обслуживает вас на русском языке, орать, почему она говорит по-русски? Вы вообще нормальные люди? Кто вы такие? Если вам что-то не нравится, собирайте свои манатки и уезжайте обратно!" - говорит на видео местная жительница.

Другая молдаванка записала видео, на котором призвала беженцев проявлять уважение. Она рассказала, как украинец в ресторане набросился на официантку, почему она говорит по-русски.

"Да потому, что она молдаванка. Она плохо и по-русски говорит. Но чтобы его обслужить, она говорила так, чтобы было понятно. Не надо приезжать к нам и учить нас разговаривать. Из-за таких людей пропадает желание делать что-то для остальных беженцев", - рассказывает она.

Еще один молдаванин заявил о том, как его знакомый впустил украинцев в свое жилье, которое находится в стадии продажи, а утром не стало плазменного телевизора. Таких видео от молдаван появилось в сети очень много. Они возмущаются поведением украинцев и призывают "не борзеть".

"Они сидят в барах, точат водку и едят свой шашлык. Это во-первых. Во-вторых, они забирают машины у людей, которые их подвозят. Они тут всего-навсего пару дней, а уже хотят нами тут управлять. Что же будет через неделю?" - говорит молодая жительница Закарпатья.

Также украинцы возмущаются, что венгры Закарпатья говорят по-венгерски.

По данным ООН, за первую неделю спецоперации с Украины выехало около миллиона граждан.

При этом на самой Украине участились случаи преследования иностранцев за то, что их страны заняли "неправильную" позицию. Например, китайцев, индийцев. А израильтянина даже расстреляли.