05 Марта 2022
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Общество Украина
Javeline, противотанковый комплекс (2018) | Фото: reukraine.blogspot.com

Российские военные уничтожили склад в Житомире, где хранились Javelin и NLOW

Российские военные ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожили склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились западные противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также уничтожены 66 самолетов на земле и 16 в воздухе, 708 танков и других боевых бронемашин, 74 реактивных системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и минометов, 56 беспилотников.

ВС РФ за время спецоперации на Украине поразили 2 037 объектов военной инфраструктуры.

Ранее Минобороны сообщало, что захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди трофеев американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.

Теги: склад, Житомир, Javelin, NLOW



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