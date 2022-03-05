Российские военные уничтожили склад в Житомире, где хранились Javelin и NLOW

Российские военные ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожили склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились западные противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также уничтожены 66 самолетов на земле и 16 в воздухе, 708 танков и других боевых бронемашин, 74 реактивных системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и минометов, 56 беспилотников.

ВС РФ за время спецоперации на Украине поразили 2 037 объектов военной инфраструктуры.

Ранее Минобороны сообщало, что захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди трофеев американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.