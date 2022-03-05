СМИ: иностранным игрокам баскетбольного клуба "Парма-Париматч" угрожали

Баскетболисту Адасу Юшкявичюсу и тренеру "Пармы" Гинтарасу Каджюлису угрожали лишением паспортов Литвы, если они останутся в России, сообщает Sport24 со ссылкой на источник в "Парме".

По данным издания, оба хотели продолжить работу в "Парме", но были вынуждены покинуть страну.

Ранее пост главного тренера "Пармы" покинул работающий в сборной Литвы Казис Максвитис. В конце февраля после завершения матча Литва — Босния и Герцеговина Максвитис объявил, что в сложившихся обстоятельствах не может вернуться в Пермь, чтобы продолжить работу в "Парме".

Накануне стало известно, что клуб лишился легионеров. В настоящий момент в команде осталось восемь российских игроков, больше половины – это пермские воспитанники.