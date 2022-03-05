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Происшествия Свердловская область
правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

Свердловский облсуд оставил под арестом мигранта, напавшего на педагога и ее дочь

В Екатеринбурге суд оставил под стражей одного из мигрантов, напавших на учительницу и ее дочь на Сортировке.
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Все случилось вечером 11 февраля на улице Пехотинцев: пятеро подростков-мигрантов стали приставать в автобусе к девушке, снимать у нее шапку и наносить пощечины. Испугавшись, та позвонила маме-педагогу и попросила встретить ее на остановке. Однако и взрослая женщина не смогла остановить агрессоров, которые избили обеих.

Впоследствии были задержаны двое подозреваемых – ими оказались студенты одного из колледжей столицы Урала. Сейчас оба находятся под арестом.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, от одного из фигурантов данного дела и его адвоката поступила апелляция на арест. Согласно постановлению Железнодорожного районного суда Екатеринбурга, юноша будет находиться под стражей до 12 апреля этого года включительно.

В апелляционных жалобах обвиняемый и адвокат просили избрать более мягкую меру пресечения. Однако облсуд, внимательно изучив материалы, согласился с выводами суда первой инстанции. В частности, молодой человек уже был ранее судим, является гражданином иностранного государства и не имеет законных оснований для нахождения на территории России. По мнению суда, это свидетельствует о высоких рисках побега обвиняемого, а также продолжения его преступной деятельности.

В результате Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Железнодорожного суда.

Напомним, ранее семья мигранта, напавшего на педагога и ее дочь на Сортировке, обратилась к губернатору Евгению Куйвашеву.

Теги: суд, подросток, нападение, апелляция, арест



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