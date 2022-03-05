05 Марта 2022
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Производство молока (2022) | Фото: Накануне.RU

Эксперты: средний запас прочности российских предприятий на имеющихся ресурсах – 3-6 месяцев

Средний запас прочности российских предприятий на имеющихся сейчас ресурсах составляет от трех до шести месяцев. Это при условии прекращения вообще всех внешних закупок. Таково мнение Ассоциации директоров по закупкам. Она провела заседание антикризисного штаба, в работе которого приняли около 40 крупнейших частных и госкомпаний с общим объемом закупок около 1,5 трлн рублей, передает "Интерфакс".

Прекращение импортных поставок и проблемы с логистикой стали следствием введением иностранных санкций в отношении России. Они последовали за началом (по решению президента России Владимира Путина) военной спецоперации ВС РФ на Украине.

Теги: запасы, санкции, поставки, экономика



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