Эксперты: средний запас прочности российских предприятий на имеющихся ресурсах – 3-6 месяцев

Средний запас прочности российских предприятий на имеющихся сейчас ресурсах составляет от трех до шести месяцев. Это при условии прекращения вообще всех внешних закупок. Таково мнение Ассоциации директоров по закупкам. Она провела заседание антикризисного штаба, в работе которого приняли около 40 крупнейших частных и госкомпаний с общим объемом закупок около 1,5 трлн рублей, передает "Интерфакс".