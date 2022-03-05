05 Марта 2022
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Экономика Новосибирская область
прокуратура, прокурор, прокурорская проверка, погоны (2022) | Фото: АиФ/ Андрей Хорошавин

Итоги прокурорской проверки: При заключении концессий правительством Новосибирской области нарушений не выявлено

Прокуратура Новосибирской области совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы по региону провела в январе-феврале 2022 года проверку исполнения закона при заключении в 2020-2021 годах концессионных соглашений правительством Новосибирской области.

Основанием для проведения проверки стало поручение Генеральной прокуратуры РФ, а также обращение депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Дениса Майданова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Целью проверки была оценка исполнения требований закона при заключении в 2020-2021 годах концессионных соглашений по инициативе концессионера. Предметом проверки – исполнение правительством Новосибирской области антимонопольного законодательства и законодательства о концессионных соглашениях. В ходе проведения проверки нарушений закона не выявлено.

правительство Новосибирской области(2022)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что в Новосибирской области с помощью механизмов государственно-частного партнёрства реализуется несколько инфраструктурных проектов, среди них строительство школ, поликлиник и четвертого моста через Обь.

Теги: прокуратура, концессии, концессионные соглашения



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