Итоги прокурорской проверки: При заключении концессий правительством Новосибирской области нарушений не выявлено

Прокуратура Новосибирской области совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы по региону провела в январе-феврале 2022 года проверку исполнения закона при заключении в 2020-2021 годах концессионных соглашений правительством Новосибирской области.

Основанием для проведения проверки стало поручение Генеральной прокуратуры РФ, а также обращение депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Дениса Майданова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Целью проверки была оценка исполнения требований закона при заключении в 2020-2021 годах концессионных соглашений по инициативе концессионера. Предметом проверки – исполнение правительством Новосибирской области антимонопольного законодательства и законодательства о концессионных соглашениях. В ходе проведения проверки нарушений закона не выявлено.

Напомним, что в Новосибирской области с помощью механизмов государственно-частного партнёрства реализуется несколько инфраструктурных проектов, среди них строительство школ, поликлиник и четвертого моста через Обь.