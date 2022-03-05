По вошедшим в Мариуполь силам ДНР ведут огонь боевики "Азова" и "Айдара"

Силы ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве заявили, что по вошедшим в город подразделениям народной милиции боевики нацбатальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в Мариуполе, взятом в окружение силами ДНР, находится около 400 тысяч жителей.

ВС РФ и НМ ДНР создали два гуманитарных коридора, сейчас остался только один, со стороны народной республики. Однако жителям Мариуполя не удается покинуть город, им не дают выйти боевики.

Сегодня российская сторона объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи.