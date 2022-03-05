"Чтобы полки не опустели". "Ашан" ввел ограничения на покупку круп, муки и сахара

Сеть гипермаркетов "Ашан" ввела ограничения на продажу определенного ассортимента товаров. Так, в магазинах сети в одни руки отдают не более 10 кг сахара, 10 бутылок растительного масла, 10 упаковок макарон, риса и круп, 5 упаковок муки и трех пачек соли.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе российского отделения "Ашан", беспокоиться гражданам не о чем: ограничения введены не из-за нехватки товара на складах, а во избежание пустующих полок. Из-за панического спроса на товары полки быстро пустеют, а продавцы не успевают выставить весь ассортимент в кратчайшие сроки. По этой причине часть покупателей остается без товара.

При этом на сайте интернет-магазина "Ашан" товар все еще можно приобрести в неограниченном количестве.

Напомним, что торговые сети "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничивают наценки на некоторые продукты на уровне 5%. Минпромторг считает снижение наценки на такие единицы товаров – довольно эффективным шагом, который позволит снизить стоимость основной потребительской корзины.