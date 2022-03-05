05 Марта 2022
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Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров предложил распространить действие закона о фейках на Росгвардию

Глава ЧР Рамзан Кадыров предложил распространить действие закона об уголовной ответственности за распространение фейков о ВС РФ на Росгвардию.

"Как генерал Росгвардии я считаю, что текст закона необходимо дополнить", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, в принятом варианте речь идет о дезинформации, касающейся действий только Вооруженных сил РФ. Под такую формулировку не попадают действия сил национальной гвардии РФ, а также иных подразделений, не входящих в структуру ВС, но выполняющих боевые операции.

Напомним, 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил (ВС) РФ. Также были внесены поправки и в Административный кодекс, они предусматривают миллионные штрафы за распространение фейков о российских военных.

Отметим, законопроект был оперативно рассмотрен и утвержден Госдумой и Советом Федерации.

Теги: кадыров, фейки, росгвардия



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