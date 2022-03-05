05 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
Илон Маск (2019) | Фото: wikipedia.org

Илон Маск отказался блокировать российские источники новостей, транслируемые через Starlink

Американский бизнесмен Илон Маск (SpaceX, Tesla) отказался блокировать российские источники новостей, транслируемые через его спутниковую сеть Starlink.

В своем твиттере Илон Маск написал: "Правительства некоторых стран (не Украины) настаивают на блокировке российских источников новостей в Starlink. Мы не будем этого делать, разве что под прицелом. Извините, что я абсолютный приверженец свободы слова".

Ранее Маск высказался по еще одному противоречивому вопросу. Он призвал власти США нарастить добычу нефти и газа, чтобы компенсировать экспорт углеводородов из России. При этом он отметил, что понимает – такой шаг негативно скажется на его производстве электромобилей.

Теги: илон маск, starlink, блокировка, свобода слова



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