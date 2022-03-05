05 Марта 2022
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Общество Свердловская область В России
Павел Креков (2021) | Фото: Накануне.RU

Креков о лидерстве Свердловской области по ковиду: Ничего страшного в этом нет

Вице-губернатор Павел Креков объяснил, почему Свердловская область уже несколько дней остается лидером в России по числу новых случаев коронавируса.
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Напомним, впервые регион вышел на чистое первое место в стране по этому показателю 1 марта. На сегодняшний день Средний Урал по-прежнему абсолютный лидер по суточной заболеваемости ковидом.

Как заявил Креков на брифинге в субботу, есть так называемая абсолютная заболеваемость, а есть относительная.

"Если говорить об абсолютных цифрах, это одно. А если говорить относительно всего населения, живущего на территории региона – мы далеко не в числе первых в России", - сообщил вице-губернатор.

По его словам, в сутки в области берется не менее 20 тысяч ПЦР-тестов, а также используется экспресс-тестирование.

"Несмотря на рост количества заболевших, у нас происходит уменьшение числа госпитализированных. Из-за своевременного выявления происходит более легкое течение, эта тактика абсолютно оправдана. Не надо бояться цифр, надо бояться тех, кто не выявлен, а инфекцию распространяет. Вот это действительно было бы грустно. Поэтому я считаю, что ничего страшного в этом нет", - заключил Павел Креков.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня стало известно, что Свердловской области не грозит дефицита лекарств.

Теги: Креков, ковид, лидерство, Свердловская область



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