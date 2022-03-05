Минобороны РФ объявило режим тишины в Мариуполе и Волновахе

Российская сторона объявляет режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи.

Как сообщает Минобороны РФ, режим тишины начинает действовать с 10 часов утра московского времени. Уточняется, что маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

Ранее сообщалось, что созданы все условия для безопасной эвакуации мирных жителей.

По данным военного ведомства, в Мариуполе назрела гуманитарная катастрофа, в Киеве, Харькове и Сумах – назревает. Подчеркивалось, что на Украине в целом практически сложилась гуманитарная катастрофа.