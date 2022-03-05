05 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Аптека (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловской области не грозит дефицита лекарств

Свердловский вице-губернатор Павел Креков рассказал, как в регионе будут решать вопросы лекарственного обеспечения в самое ближайшее время.
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Напомним, ранее Минздрав России сообщил о задержках поставок лекарств из-за логистических проблем. Как заявил Креков на брифинге в субботу, запасов лекарств на Среднем Урале сегодня более чем достаточно.

"Основное звено, где должны быть запасы самых разных лекарств – это стационарное звено. Мы уже в начале года заключили договора, произвели закупки, и сегодня склады полностью укомплектованы препаратами, необходимыми в стационарах. Далее – это потребительский рынок и аптеки, здесь тоже достаточное количество лекарственных средств", - рассказал вице-губернатор.

По его словам, никаких санкционных мер именно к лекарствам не применяется, а больше половины препаратов производится на территории России и бывших союзных республик. Креков отметил, что на сегодня никакой информации о прекращении поставок лекарств нет.

"Самое главное – это не допустить ажиотажного спроса. Когда все население Екатеринбурга или другого населенного пункта придет и будет брать по 10 пачек чего-либо, то хотим мы этого или нет, но временный дефицит возникнуть может. Да, привезут новую партию. Но зачем это делать? Я призываю всех не бежать в аптеки. Лекарств достаточно, они продолжают и будут поступать. Никакого дефицита лекарственных средств мы не прогнозируем. Он может быть создан только искусственным путем через ажиотажный спрос", - добавил свердловский вице-губернатор.

Он уточнил, что за ценами на лекарства будут внимательно следить ФАС и прокуратура.

"Временное повышение цен, вызванное сиюминутными причинами, не исключено. Но это не будет тенденцией, федеральные органы обещают достаточно серьезно пресекать попытки необоснованного завышения цен на лекарственные препараты", - заключил Павел Креков.

Теги: лекарства, дефицит, Креков, Свердловская область



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