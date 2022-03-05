Собянин создал и возглавил в Москве комиссию по борьбе с последствиями санкций

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о создании в городе комиссии по повышению устойчивости развития экономики. Такие комиссии теперь будут созданы в каждом регионе – во главе с высшим должностным лицом субъекта они будут бороться с последствиями санкций и пытаться создать на своей территории импортозамещение.

"Очевидно, что сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьезных испытаний из-за санкций, введенных США и другими странами", - написал Собянин в своем блоге.

Для начала комиссия проведет мониторинг ситуации, примет срочные меры реагирования, поддержит бизнес и граждан.

"Нынешняя ситуация – нестандартная. Она потребует выдержки, мужества и решительных действий, - пишет мэр. - За нашими плечами успешный опыт преодоления кризисов 2008-09, 2014-15 и 2020 годов. Они были вызваны разными причинами. Но всякий раз Москва справлялась с выпавшими на ее долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет и на этот раз".