05 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

В Челябинске будут судить мужчину, который нанял детектива для расправы над бывшей сожительницей

В Челябинске будут судить мужчину, который пытался нанять частного детектива для расправы над бывшей сожительницей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, между мужчиной и женщиной возник конфликт по вопросу места жительства совместных несовершеннолетних детей. Обвиняемый на почве ревности и личной неприязни решил причинить вред здоровью бывшей сожительнице.

В ноябре прошлого года, как считает следствие, он предложил частному детективу, которого нашел по объявлению, за 50 тыс. рублей найти соучастников и избить женщину, а также произвести ей инъекцию наркотического средства.

Частный детектив добровольно сообщил о планируемом преступлении сотрудникам полиции.

Теги: суд, детектив, нападение,



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