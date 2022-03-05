05 Марта 2022
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Общество Свердловская область
самолет, Уральские авиалинии, транспортный следователь (2019) | Фото: ural-trans.sledcom.ru

"Уральские авиалинии" отменяют рейсы в ОАЭ, Армению, Азербайджан и Израиль

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменяет международные рейсы по направлениям: ОАЭ, Армения, Азербайджан и Израиль. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

"В связи со сложившейся геополитической ситуацией авиакомпания "Уральские авиалинии" вынуждена отменить следующие международные рейсы", - сообщает пресс-служба.

В Эмираты, Армению и Израиль улететь не получится уже с 4.03. В Азербайджан - с 5.03. Ограничения на вылет продлятся до 26.03 2022 года.

Напомним, что вчера воздушное судно компании было задержано вместе с пассажирами в Дубае для проверки документов. Позднее "Уральские авиалинии" объявили о прекращении авиасообщения до 31 мая по следующим направлениям:

U6-7445/7446 Владивосток – Пхукет - Владивосток с 8 марта;

U6-7447/7448 Иркутск - Пхукет - Иркутск с 5 марта;

U6-7473/7474 Екатеринбург - Пхукет - Екатеринбург с 8 марта.

Теги: Азербайджан, Армения, Израиль, рейсы, Уральские авиалинии



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